Flamengo de Tite em bom começo no Brasileiro - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 18/06/2024 09:20 | Atualizado 18/06/2024 10:28

Rio - Vice-líder do Brasileiro, o Flamengo faz em 2024 um início de competição superior ao de 2019, quando foi campeão pela sétima vez e construiu a maior campanha de uma equipe na história da competição com 20 equipes. Na atual temporada, a equipe de Tite obteve um ponto a mais no mesmo número de jogos daquele Flamengo.

Em 2019, o Rubro-Negro iniciou a competição sendo comandado por Abel Braga. Porém, o treinador fez seu último jogo à frente do Flamengo na sexta rodada, quando venceu o Athletico-PR por 3 a 2. Posteriormente, Jorge Jesus assumiu e a equipe deslanchou naquela temporada histórica.



Em nove partidas naquele ano, o clube carioca havia somado 17 pontos. Atualmente, a equipe de Tite tem 18 pontos com o mesmo número de jogos. Posteriormente, o Flamengo fez uma campanha incrível somando 90 pontos e conquistando o Brasileiro pela sétima vez em sua história.

A atual equipe já quebrou um jejum que durava desde 2020 quando levou o Flamengo novamente para a liderança do Campeonato Brasileiro após o fim de uma rodada. Naquela temporada, o Rubro-Negro conquistou seu último título da competição.