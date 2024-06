Everton Ribeiro é um dos destaques do Bahia na temporada - Letícia Martins/EC Bahia

Publicado 19/06/2024 15:58

Rio - Ídolo do Flamengo, Everton Ribeiro voltará ao Maracanã nesta quinta-feira (20) para defender o Bahia contra o clube onde fez história pela primeira vez. Em entrevista nesta quarta (19), o camisa 10 do time nordestino falou sobre sua expectativa para reencontrar a torcida rubro-negra no estádio que foi sua casa por sete temporadas.

"Muito feliz de poder voltar ao Maracanã. Ainda mais feliz de estar jogando e disputar um jogo importante desse, valendo liderança, valendo as primeiras colocações. Quando eu vim para cá esse era o meu objetivo. Ter um time competitivo, com ambição. Isso meus companheiros têm me ajudado muito. Agora é desfrutar desse momento", declarou o meia, exaltando o bom momento do Bahia.

"Poder rever meus amigos, a torcida do Flamengo, que sempre me apoiou. Vai ser um jogo bom, um jogo de duas equipes com qualidade. Espero que a gente possa fazer uma grande partida e voltar de lá com um grande triunfo", completou.

Apesar da linda história que construiu no Flamengo, Everton quer fazer de tudo para trazer a vitória ao Bahia. Após 391 jogos pelo clube carioca, o meia respondeu sobre os caminhos que podem levar o time de Rogério Ceni a sair do Maracanã com os três pontos.

"Não tem muito segredo. É sempre difícil jogar contra o Flamengo, dentro do Maracanã, com a torcida deles. É fazer o que a gente tem feito, fazer o nosso jogo, tentar trazer a posse de bola para nosso lado, que é nossa característica maior. Vamos fazer de tudo para ter a bola, para controlar o jogo, e tentar fazer os gols para ganhar", finalizou.