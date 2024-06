Artilheiro dentro de campo, Pedro será o garoto-propaganda da bebida - Reprodução

Publicado 19/06/2024 19:34

Rio - O Flamengo fechou um novo patrocínio com a TNT Sports Drink. A parceira do Rubro-Negro fornecerá isotônico para o futebol e para todos os times de outras modalidades do clube. O contrato é válido até o fim de 2025 e prevê um valor de R$ 2,5 milhões e permuta, segundo o 'ge'.