Hugo Souza disputou a última temporada no Chaves, de PortugalDivulgação / GD Chaves

Publicado 19/06/2024 17:39

Flamengo, o goleiro Hugo Souza pode estar de saída do clube. Após o Fortaleza recusar uma investida do Corinthians por Santos, o jogador do Rubro-Negro é a nova prioridade do clube paulista para a posição. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Bruno Andrade. Rio - Com futuro indefinido no, o goleiro Hugo Souza pode estar de saída do clube. Após o Fortaleza recusar uma investida do Corinthians por, o jogador do Rubro-Negro é a nova prioridade do clube paulista para a posição. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Bruno Andrade.

O Corinthians busca um goleiro após a iminente saída de Carlos Miguel para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Com isso, o clube paulista buscou a contratação de Santos, mas deixou Hugo como um "Plano B". Com a recusa do Fortaleza por uma possível venda do experiente arqueiro, o jogador do Flamengo se tornou a prioridade do Alvinegro Paulista.

Jogador pertencente ao Flamengo, Hugo Souza, de 25 anos, disputou a última temporada europeia pelo Chaves, de Portugal. O Rubro-Negro tem o interesse de negociar o atleta criado em suas categorias de base.