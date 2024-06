Everton Cebolinha desfalcará o Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Everton Cebolinha desfalcará o FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 19/06/2024 19:13

Rio - O Flamengo contará com retornos importantes para a partida contra o Bahia, nesta quinta-feira (20), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. Everton Cebolinha e Ayrton Lucas, recuperados de lesão, serão escalados no time titular.

LEIA MAIS: Everton Ribeiro celebra reencontro com a torcida do Flamengo no Maracanã

Quem também deixou o departamento médico e está à disposição de Tite é o volante Allan. No entanto, o treinador deve optar por iniciar com o camisa 21 no banco e manter Léo Ortiz improvisado na posição.

Outro que deve ser relacionado é Bruno Henrique. O atacante foi substituído no intervalo do jogo contra o Athletico-PR por conta de um mal-estar e perdeu dois dias de treino nesta semana, mas voltou a trabalhar com o grupo nesta quarta (19).

Os desfalques ficam por conta do zagueiro Fabrício Bruno, suspenso, e do volante Igor Jesus, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, além do quinteto convocado para a Copa América.

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Bahia tem Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson, Lorran, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha.

O Flamengo ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 18 pontos. Uma vitória pode levar o Rubro-Negro de volta ao topo da tabela.