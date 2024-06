Petterson foi afastado por indisciplina no Athletico-PR - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/06/2024 11:17

Rio - O Flamengo deve anunciar nos próximos dias a saída de mais uma promessa da base. O Rubro-Negro encaminhou o empréstimo do atacante Petterson, de 20 anos, para o Estrela Amadora, de Portugal, até julho de 2025, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

Petterson estava emprestado ao Athletico-PR até o fim da temporada, com direitos econômicos fixados em três milhões de euros (R$ 16 milhões). Entretanto, o jogador foi afastado por indisciplina e não estava mais nos planos do Furacão. Com a camisa do time paranaense, jogou apenas 32 minutos e fez um gol.

Fora dos planos do Flamengo e do Athletico-PR, restou Petterson procurar outro destino. O Rubro-Negro cooperou para evitar que o jogador ficasse treinando à parte até o término do vínculo e encontrou uma oportunidade de negociá-lo com o Estrela Amadora, de Portugal.