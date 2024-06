Flamengo está desde 2019 sem perder para o Bahia - Felipe Oliveira / Bahia

Publicado 19/06/2024 14:55

Rio - Para seguir colado no líder Botafogo, o Flamengo busca vencer o Bahia pelo oitavo jogo seguido no Brasileirão. As duas equipes se enfrentam na quinta (20), às 20h (de Brasília), no Maracanã.

A última derrota no torneio para o clube baiano foi em 2019, ainda quando o Rubro-Negro era comandado por Jorge Jesus. Na ocasião, o Esquadrão de Aço venceu a partida por 3 a 0.

Desde então, foram sete vitórias consecutivas, sendo quatro como mandante e três como visitante.



Rogério Ceni segue sem vencer o Flamengo

Além do bom retrospecto recente, o Flamengo conta com outro ponto positivo para o duelo da próxima quinta. Rogério Ceni, técnico do Bahia, ainda não sabe o que é derrotar o Rubro-Negro. Desde que começou sua carreira como treinador em 2017, disputou 11 partidas contra o clube da Gávea, e perdeu as 11.

Foram seis derrotas comandando o São Paulo, três com Fortaleza, além de uma por Cruzeiro e Bahia.

As duas equipes vivem momentos bons neste início de campeonato. O Flamengo, atualmente, é o segundo colocado do Brasileirão, com 18 pontos. O Bahia vem logo atrás, com a mesma pontuação.