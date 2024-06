Torcida do Flamengo no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/06/2024 20:19

Rio - A torcida do Flamengo homenageou Everton Ribeiro no Maracanã antes da partida contra o Bahia, nesta quinta-feira (20), pela décima rodada do Brasileirão. O jogo marca o reencontro do meio-campista com o Rubro-Negro.

Antes da bola rolar, os torcedores distribuíram adesivos especiais sobre o jogador. Além disso, levaram bandeiras confeccionadas para recepcionar o atleta: uma tinha em destaque número 7, que Everton usou no Fla; outra tinha uma foto da família ao lado de troféus junto com a frase "Obrigado, capitão".

Everton Ribeiro é um dos ídolos da história do Flamengo. Com o manto, ele conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, três Campeonatos Cariocas e duas Supercopas do Brasil.