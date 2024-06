David Luiz é zagueiro do Flamengo - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 20/06/2024 22:46

Cabe recordar que este é o segundo jogo seguido em que o Fla marca nos acréscimos do segundo tempo. No último domingo, Evertton Araújo balançou as redes e garantiu o empate por 1 a 1 com o Athletico

"Acho que foi maravilhoso. E está sendo não só pelo desempenho individual, e sim pelo desempenho coletivo. A gente sabe que perdemos grandes jogadores para a Copa América. Sabemos também da dedicação de todos, não só dessa semana, desde o início do campeonato, desde o início da pré-temporada. No último jogo, foi com o Evertton (Araújo), um menino de ouro, um menino que trabalha todos os dias para crescer, para melhorar", disse David Luiz, ao Premiere.

"A gente sabe que o futebol nos dá muitas mensagens, aquela mensagem foi muito importante para nós, que acreditamos na força do grupo. Então, graças a Deus as coisas têm acontecido da melhor maneira para mim e para todo o elenco", completou.

O Flamengo não teve vida fácil contra o Bahia, sobretudo no primeiro tempo, mas saiu na frente com gol de Gerson. 11 minutos depois, Everaldo deixou tudo igual no placar. Já nos acréscimos do segundo tempo, David Luiz selou o triunfo rubro-negro.

"Jogamos contra um time muito qualificado, o Bahia fez um grande jogo. Teve o controle da maior parte do jogo. Fizemos um jogo com uma estratégia totalmente diferente, mais sem a bola e tentando ser mais letal. Conseguimos fazer isso logo no final da partida", contou David.

O zagueiro, aliás, vibrou bastante com o gol. Após a partida, o grupo juntamente com o técnico Tite festejou a vitória com a torcida.

"Pelo gol, agradecer a Deus. É uma comemoração pura, uma comemoração honesta. Quando se extravasa, se extravasa da pureza do sentimento que você tem dentro do coração. Não só a mim, não só o Tite, como todos os jogadores e os crias, os meus meninos, adoro de estar com eles. Deus é maravilhoso. Esse gol dedico a meu pai, minha mãe, minha esposa, minhas filhas e todo mundo que merece", finalizou o defensor.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 21 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso na competição será no domingo, às 16h, no Maracanã, contra o Fluminense.