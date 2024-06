David Luiz brilhou na vitória do Flamengo sobre o Bahia - Gilvan de Souza/CRF

Publicado 20/06/2024 21:59 | Atualizado 21/06/2024 00:15

Rio - O Flamengo é o novo líder do Brasileirão 2024. O Rubro-Negro assumiu a ponta da tabela ao vencer o Bahia por 2 a 1 no Maracanã, na noite desta quinta-feira (20), pela décima rodada do campeonato. Gerson abriu o placar para o Fla, mas Everaldo deixou tudo igual no placar ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, as mexidas de Tite surtiam efeito, o time carioca cresceu na partida e conquistou o triunfo com gol de David Luiz nos acréscimos.

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. O clássico Fla-Flu é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O jogo

Quem esperava ver um Flamengo superior e dominante dentro de campo se surpreendeu. O Rubro-Negro encontrou dificuldades para jogar e viu o Bahia ditar o ritmo da partida. O Esquadrão, aliás, fechou o primeiro tempo com 71% de posse de bola.

Apesar disso, foi o Rubro-Negro que saiu na frente. Aos 24 minutos, Luiz Araújo acionou Lorran, que invadiu a área pelo lado direito, passou pelo marcador e tocou para Pedro. O centroavante, por sua vez, escorou para Gerson acertar um forte chute para estufar as redes do Bahia.

O gol animou o Fla, que quase fez o segundo com Lorran. No entanto, o Bahia mostrou resiliência, manteve a pegada e conseguiu o empate aos 35. Kanu encontrou Jean Lucas, que descolou um ótimo lançamento para Everaldo. O camisa 9 do Esquadrão superou a marcação de Ayrton Lucas e finalizou na saída de Rossi.

Na etapa complementar, o Flamengo seguia com dificuldades para jogar. O cenário mudou perto dos 20 minutos, quando Tite promoveu mexidas no time. Com as substituições, o Rubro-Negro tinha: Bruno Henrique pelo lado esquerdo; Gerson pelo lado direito; Allan e Léo Ortiz no meio; e Gabigol e Pedro centralizados na frente.

A partir daí, o Fla cresceu na partida e finamente se impôs dentro de campo. A equipe de Tite pressionava no ataque e já não deixava o Bahia chegar mais ao ataque como antes.

Aos 49 minutos, o Rubro-Negro finalmente conseguiu o segundo gol. Gerson cobrou falta na área, e David Luiz subiu no segundo andar para cabecear. Marcos Felipe chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

Ficha técnica



Flamengo 2 x 1 Bahia



Data e Hora: 20/6/2024, às 20h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)



Cartões amarelos: Léo Ortiz (FLA) / Jean Lucas (BAH)

Cartões vermelhos: -

Gols: Gerson (1-0) (24'/1ºT) / Everaldo (1-1) (35'/1ºT) / David Luiz (2-1) (49'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Cleiton, 40'/2ºT); Léo Ortiz (Evertton Araújo, 31'/2ºT), Gerson e Lorran (Gabigol, 19'/2ºT); Luiz Araújo (Allan, 19'/2ºT), Everton Cebolinha (Bruno Henrique, Intervalo) e Pedro.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende, 48'/2ºT), Jean Lucas, Cauly (Biel, 33'/2ºT) e Everton Ribeiro (Carlos de Pena, 40'/2ºT); Thaciano (Estupiñan, 40'/2ºT) e Everaldo (Ademir, 33'/2ºT).