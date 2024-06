Tite é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/CRF

Publicado 21/06/2024 00:03 | Atualizado 21/06/2024 00:36

Rio - Após a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 2 a 1 no Maracanã , nesta quinta-feira (20), Tite focou no calendário do futebol brasileiro para mandar uma mensagem para o diretor de competições da CBF, Julio Avellar. O treinador criticou o tempo de descanso entre partidas e avisou que jogadores "vão estourar" com lesão. Ele ressaltou que o cenário prejudica tanto o clube quanto o atleta individualmente.

O próximo compromisso do Flamengo será contra o Fluminense, às 16h de domingo, no Maracanã. O Flu, que entrou em campo na última quarta-feira, terá um dia a mais de descanso.

"Eu vou falar direto para ele, para o Julio Avellar, que é o cara responsável do calendário, para ele cuidar direitinho, na sua atividade, da organização e de tempo de descanso das equipes. Tem atletas, tem pessoas, tem seres humanos que daqui a pouco, com menos de 72 horas, vão estourar. Vai estourar lesão, vai estourar um joelho, vai estourar um tornozelo. Prejudica todo o clube, prejudica uma campanha, prejudica o atleta individualmente. Cuidado! Vou dar de novo o nome: Julio Avellar. Cuidado com a tua atividade! Faça as coisas corretas!", disse Tite.

Depois da coletiva, o gerente de futebol do Flamengo, Luiz Carlos de Azevedo, endossou Tite. Além disso, deu destaque para as baixas do Fla em decorrência da Copa América.



"São 11 jogos que vamos ter o desiquilibro dos selecionáveis. Isso vem acarretando atletas sendo expostos, atletas correndo riscos de lesão. Somado a isso, vamos para domingo, pelo segundo jogo, com um intervalo curto, 66 horas de intervalo. Jogamos na casa do Athletico-PR com 66 horas de intervalo (após o jogo contra o Grêmio). Agora, vamos jogar um clássico contra o atual campeão da Libertadores, novamente, com 66 horas de intervalo. Soma-se a isso uma equipe que terá um dia a mais de descanso", destacou Luiz Carlos.

"Nós entendemos que o Flamengo é a equipe mais prejudicada dentro desse período de jogos de data Fifa, de Copa América. Pedimos que tenham um pouco mais de atenção e cuidado com os atletas e com a isonomia, que já foi perdida. Que a gente não fique repetidamente passando por esse caso 66 horas num nível de campeonato como é o Brasileiro, num nível de dificuldade com todos os desfalques que estamos tendo... Causa um prejuízo muito grande para nossa equipe. É importante reforçamos isso aqui, inclusive num momento de vitória", completou.

Jogo contra o Bahia



Gerson abriu o placar para o Flamengo, mas Everaldo deixou tudo igual no marcador. Nos acréscimos do segundo tempo, David Luiz apareceu de cabeça para recolocar o Rubro-Negro em vantagem e dar números finais ao jogo.

"Talvez a metáfora que você tenha usado, de lutar, seja jogar também. Jogou muito o segundo tempo, mas jogou muito. O primeiro tempo teve dificuldade, bastante. E ela (a equipe) teve um espírito que, por vezes, erradia do torcedor para dentro do campo, nas ações que o atleta faz dentro do campo para fora. Esse unir de forças te faz ter esses momentos", disse Tite.

O treinador também explicou as formas de jogar da equipe. Na partida desta noite, o Flamengo teve menos posse de bola, mas explorou jogadas de velocidade e criou mais chances.



"Duas formas. Uma que é de velocidade. Se der espaço, não vai nos controlar, porque é muita velocidade e qualidade dos lados. Vai ter mais posse de bola, mas não vai conseguir nos controlar. Vamos criar oportunidade, é inevitável, como aconteceu hoje. Quando você tem um articulador do lado, aí você tem mais jogo. Uma ou outra. A equipe se encontrou das duas formas", explicou o técnico.