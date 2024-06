Hugo Souza está valorizado no mercado - Gilvan de Souza

Publicado 21/06/2024 09:23

Rio - O goleiro Hugo Souza, de 25 anos, está valorizado após defender o Chaves, na última temporada europeia. De volta ao Flamengo, o atleta terá sua situação avaliada pela cúpula de futebol rubro-negra para que o seu destino seja decidido em breve.

"Tem muita sondagem, muita mesmo. Uns seis clubes ligando interessados. Mas proposta no papel ainda não. Vamos analisar [a chance de ficar no Flamengo]. O clube foi rebaixado, mas ele fez bons jogos lá. Por isso os clubes tem ligado para entender a situação. Mas ainda não enviaram proposta oficial", afirmou o diretor de futebol, Bruno Spindel.

Um dos interessados em Hugo Souza é o Corinthians. O Alvinegro deseja a contratação de um goleiro para repor as saídas de Cássio e Carlos Miguel, que deixaram o clube nas últimas semanas.

Revelado na base do Flamengo, Hugo Souza se profissionalizou em 2020 e viveu seu melhor ano naquela temporada, tendo terminado como titular na conquistado Brasileiro. Posteriormente, o jovem oscilou bastante até ser negociado com o Chaves, de Portugal, por empréstimo. Ele tem contrato até o fim do ano que vem com o Rubro-Negro.