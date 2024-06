Festa dos jogadores do Flamengo no Maracanã após vitória que garantiu liderança do Brasileirão - Marcelo Cortes / Flamengo

Festa dos jogadores do Flamengo no Maracanã após vitória que garantiu liderança do BrasileirãoMarcelo Cortes / Flamengo

tem 77,7% de aproveitamento neste curto período, assim como Botafogo, Cruzeiro e Vitória, e só perde para o Palmeiras, com 100%em três jogos.

O Flamengo somou sete pontos dos nove possíveis nas últimas três rodadas do Brasileirão, desde que perdeu os uruguaios Arrascaeta, Viña, Varela e De la Cruz, e o chileno Pulgar, todos convocados para a Copa América. Líder após vencer o Bahia por 2 a 1 no fim , o Rubro-Negro, assim como Botafogo, Cruzeiro e Vitória, e

A pontuação com o time misto, aliás, é a mesma que o rival somou em todo o campeonato, e superior à campanha do lanterna Fluminense. Com o desempenho, o time de Tite conseguiu manter a liderança que assumiu justamente na última partida com o quinteto em campo, na goleada histórica por 6 a 1 sobre o Vasco

Flamengo busca pontos nos acréscimos

E, nessas três rodadas, ainda teve que se superar por outros motivos, já que perdeu mais jogadores, só que por lesão ou suspensão, e ainda buscou os resultados com gols nos acréscimos contra Athletico-PR (1 a 1) e Bahia (2 a 1).

Desta maneira, o Flamengo tem conseguido se fazer valer do elenco mais caro do futebol brasileiro para evitar um prejuízo gigante na tabela. Ainda assim, o desafio é enorme, já que a Copa América começou apenas na quinta-feira e o Rubro-Negra é um dos clubes que mais cedeu jogadores para a competição, sendo o único do Brasil.



E como o Brasileirão não parou, acaba sendo o mais prejudicado, na visão de Tite: "São 11 jogos que vamos ter esse desiquilibro sem os selecionáveis. Isso vem acarretando atletas expostos, correndo riscos de lesões. Pedimos que tenham um pouco mais de atenção e cuidado com a isonomia".



Os clubes com mais jogadores na Copa América



Base da seleção boliviana, o Bolívar lidera o top-10, com nove jogadores convocados. Na sequência vem o América, do México, e o Deportivo Saprissa, da Costa Rica, ambos com sete.

O Flamengo está em quinto lugar na lista ao lado do Porto, de Portugal, Libertad, do Paraguai, Universitario, do Peru, e Always Ready, da Bolívia, todos com cinco.



Eles estão atrás ainda de outra equipe costararriquenha, o Herediano, em quarto com seis. E o Real Madrid, com quatro, completa a lista de clubes que mais cederam jogadores para a Copa América de 2024, segundo levantamento do site 'Bolavip'.