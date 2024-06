Léo Ortiz em ação durante jogo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/06/2024 17:59

Rio - Novidade do Flamengo nos últimos jogos, Léo Ortiz tem colecionado boas atuações jogando improvisado como volante. Utilizado pelo técnico Tite fora de sua posição por conta dos diversos desfalques, o camisa 3 falou sobre como tem sido a experiência de atuar em uma nova função.

"Feliz com tudo o que vem acontecendo. A maneira como o time responde em meio aos desfalques, não só os da seleção que a gente já estava esperando, mas os outros que foram acontecendo. Jogadores que não vinham jogando tanto estão assumindo a responsabilidade. Alguns fazendo outras funções, como o meu caso e do Léo Pereira. Muito feliz pela equipe que a gente vem formando, o grupo que a gente vem construindo. Isso vai nos dar possibilidade de brigar lá em cima mesmo com tantos desfalques", declarou Ortiz à FlaTV.

"A equipe está no "mood" (gíria em inglês que pode ser traduzida como "modo") de sacrifício, de se doar pelo outro, de fazer outras posições e jogadores jovens assumindo responsabilidades já cedo. Trabalhando dia a dia para darmos conta do recado durante os jogos", completou.

O defensor também fez questão de exaltar a força da torcida do Flamengo, que foi importante para o time buscar a vitória nos minutos finais contra o Bahia.

"A energia foi absurda (no Maracanã). Parece que ali no final tínhamos muita confiança que sairia o gol. Escanteios, faltas perto da área. A torcida veio junto. Nos deu uma confiança ainda maior (...) Essa sinergia do time com a atmosfera da torcida faz com que a gente consiga esses pontos, e no final. Contra o Grêmio em casa, esse gol do último minuto com o David. Ele que não vinha jogando tanto no começo, mas agora está mostrando o seu valor. Todos estão fazendo dessa forma. Feliz pela vitória e até pelo empate contra o Athletico, merecíamos mais, mas tivemos coragem de buscar o empate", afirmou.

Com a vitória sobre o Bahia, o Flamengo chegou aos 21 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro é acompanhado de perto por Botafogo e Palmeiras, com 20. O próximo compromisso será o clássico contra o lanterna Fluminense, no domingo (23), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do campeonato.