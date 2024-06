Everton Ribeiro em ação contra o Flamengo, na última quinta (20) - Letícia Martins / EC Bahia

A partida entre Flamengo e Bahia na última quinta-feira (20) não foi especial apenas por causa da vitória rubro-negra nos últimos minutos. O jogo também marcou o primeiro reencontro de Everton Ribeiro com a torcida do Fla. Homenageado no Maracanã, o meia agradeceu o carinho dos torcedores nas redes sociais, afirmando que essa foi uma noite que jamais esquecerá. Rio -não foi especial apenas por causa da. O jogo também marcou o primeiro reencontro de Everton Ribeiro com a torcida do Fla., o meia agradeceu o carinho dos torcedores nas redes sociais, afirmando que essa foi uma noite que jamais esquecerá.

"Queria começar agradecendo à torcida do Bahia, que entendeu que esse seria um jogo diferente para mim. Desde o início da semana, recebi todo o apoio dos tricolores nas redes sociais, assim como foi no Maracanã. Dei 200% de mim, como tem sido desde o primeiro dia no clube. Saio muito frustrado com o resultado, mas convicto de que esse time está no caminho certo. Merecíamos melhor sorte no jogo e seguiremos trabalhando sem parar. Temos coisas boas a tirar dessa partida", iniciou Everton Ribeiro



"Por fim, gostaria de agradecer à torcida do Flamengo, pelo carinho e pelo respeito à minha família e à minha história no clube. Voltar ao Maracanã foi muito especial e ser recebido assim é algo que eu levarei para sempre comigo. Obrigado, futebol, por me permitir desfrutar de sentimentos tão verdadeiros com torcidas tão apaixonados. Essa é uma noite que eu nunca esquecerei”, concluiu.

Everton Ribeiro é um dos grandes ídolos do Flamengo neste século. Com o manto, ele conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, três Campeonatos Cariocas e duas Supercopas do Brasil.