Tite, técnico do FlamengoRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 21/06/2024 17:21

declarações do técnico Tite cobrando melhorias no calendário do futebol brasileiro. Em publicação nas redes sociais, o dirigente concordou que é necessário buscar uma solução para a maratona de jogos, mas afirmou que o Flamengo, por ter o investimento mais alto, é o maior beneficiado com a situação. Rio - O CEO da SAF do Atlético-GO, Adson Batista, rebateu as. Em publicação nas redes sociais, o dirigente concordou que é necessário buscar uma solução para a maratona de jogos, mas

"O futebol brasileiro precisa de um amplo debate a respeito do calendário! Há anos se discute como melhorar, mas ninguém apresentou uma ideia plausível. Ficar reclamando no meio do ano também não vai resolver. Não sou puxa-saco, sou realista, Tite tem suas razões, por causa do tempo de recuperação dos atletas, mas o Flamengo é o maior beneficiado com a maratona de jogos pelo tamanho do investimento em seu elenco", afirmou Adson.

O futebol brasileiro precisa de um amplo debate a respeito do calendário! Há anos se discute como melhorar, mas ninguém apresentou uma ideia plausível. Ficar reclamando no meio do ano também não vai resolver. Não sou puxa-saco, sou realista, Tite tem suas razões, por causa do… — Adson Batista (@AdsonBatista) June 21, 2024 "Times com menor potencial financeiro vão sofrer muito mais com o acúmulo de jogos. Vejo o diretor de competições Júlio Avellar fazendo um trabalho técnico e de excelência, em que todos os clubes são respeitados e ouvidos na elaboração de tabelas, uma coisa é clara, não temos datas! Acredito que as lideranças do futebol brasileiro deveriam produzir soluções, ficar apontando culpados, transferindo responsabilidades e exigindo milagres não vai beneficiar ninguém!”, cobrou o dirigente.

O calendário do futebol brasileiro vem sendo motivo de reclamação dos clubes nos últimos meses. Além da maratona de jogos, há insatisfação pela não paralisação dos campeonatos durante a disputa da Copa América.