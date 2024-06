Praia de Itaúna lotada no Vivo Rio Pro em Saquarema mesmo em dia sem competição - WSL/Thiago Ribeiro

Praia de Itaúna lotada no Vivo Rio Pro em Saquarema mesmo em dia sem competiçãoWSL/Thiago Ribeiro

Publicado 22/06/2024 22:00

Rio - A etapa de Saquarema começou com expectativa alta sobre os atletas brasileiros. Após um início de temporada bem fraco, os brasileiros Gabriel Medina, Yago Dora e Italo Ferreira reagiram nas etapas de Taiti e El Salvador, e entraram na briga pela vaga na final do Circuito Mundial de Surfe (WSL), em Trestles, na Califórnia.

Gabriel Medina, Yago Dora e Italo Ferreira foram os atletas que mais ganharam posições após o corte de meio de temporada. Medina saltou de 19º para 6º lugar, enquanto Italo foi de 15º para sétimo e Yago subiu de 22º para oitavo. O trio brasileiro ameaça o australiano Ethan Ewing e o sul-africano Jordy Smtih, quarto e quinto colocados, respectivamente.

Após a etapa de Saquarema, os brasileiros ainda terão uma última chance de classificação em Fiji, após os Jogos Olímpicos de Paris. E a conta é simples: é necessário terminar à frente de Ethan Ewing e Jordy Smith para chegarem vivos em Fiji. No pior dos cenários, vão precisar vencer pelo menos uma bateria no Rio de Janeiro para garantir o nono lugar.

Yago Dora tem melhor retrospecto em Saquarema

Entre os brasileiros, Yago Dora tem o melhor desempenho nas ondas de Itaúna, o Maracanã do surfe. O brasileiro é o atual campeão do circuito e possui 72,7% de aproveitamento nas baterias de Saquarema. O percentual só fica abaixo do ex-surfista Adriano de Souza, com 90,5% de baterias vencidas. Yago também foi campeão do circuito em 2022, quando disputava o Qualifying Series (que dá acesso à elite do surfe).

Já Gabriel Medina e Italo Ferreira nunca venceram em Saquarema. O tricampeão obteve como melhor resultado o quinto lugar em 2018 e 2019. Nas últimas duas temporadas, caiu na repescagem e amargou o 17º lugar (resultado que pode tirá-lo das finais deste ano se não vencer em Fiji, onde é dominante). Italo, por sua vez, foi semifinalista em 2022, caindo para Filipinho, atual bicampeão mundial. No ano passado, ficou em nono.

A etapa de Saquarema começou neste sábado (22), mas a WSL decretou dia off por conta da falta de condições das ondas. A próxima chamada será na manhã deste domingo (23), às 7h (de Brasília), em Itaúna, Saquarema. O circuito está programado para terminar no dia 30. A WSL transmite a competição ao vivo no YouTube.