Milton Leite está no Grupo Globo desde 2005Reprodução

Publicado 22/06/2024 20:00

Milton Leite fará nos Jogos Olímpicos de Paris sua despedida dos microfones do Grupo Globo. O narrador passou quase duas décadas na emissora e, aos 65 anos, pretende aproveitar mais sua família, mas descarta a aposentadoria.

"Nunca disse que vou me aposentar. O que tenho dito é que quero mais tempo, não um compromisso como o da Globo de trabalhar todos os dias, narrar três ou quatro jogos por semana, CLT, de não poder folgar mais tempo", afirmou Milton em entrevista ao Estadão durante evento de lançamento da cobertura da emissora nos Jogos de Paris, no Rio.

Milton reforçou seu interesse em encontrar uma emissora em que possa ter mais tempo de descanso. aproveitar os netos e fazer mais viagens.

"Quero continuar trabalhando desde que eu possa aproveitar mais minha vida. Curtir mais com a minha mulher, viajar mais. Tenho dois netos e quero vê-los crescendo. Não pretendo me aposentar, mas não quero trabalhar no ritmo de hoje", contou o narrador.

Emissoras tradicionais, como Globo/SporTV, ESPN e Band/BandSports possuem uma grade de eventos mais recheada, que exige uma maior participação dos narradores. Outros veículos, porém, possuem apenas acordos pontuais, com transmissão de um ou dois campeonatos, como SBT, Record e TV Cultura e plataformas de streaming, tal qual Paramount+ e Amazon Prime Vídeo.

O narrador viverá uma situação incomum nos Jogos de Paris. Milton viajará para a capital francesa apenas para transmitir, no SporTV, a cerimônia de abertura, que acontece no rio Sena, e depois retorna ao Brasil para os principais eventos olímpicos. Ele terá a companhia dos campeões olímpicos Fabi (vôlei) e Cesar Cielo (natação), além do jornalista Marcelo Lins, que integra os programas da GloboNews.

"Vou fazer minha oitava Olimpíada, o que quero é terminar bem. Não sei se terei chance de fazer outras Olimpíadas de alguma outra forma, então quero que seja marcante para mim e para quem acompanha a minha carreira. Estou me preparando para fazer uma Olimpíada bacana", contou Milton, que disse estar satisfeito com a forma como está encerrando sua passagem no Grupo Globo.

"Está (terminando minha passagem na Globo da maneira como eu queria). Foram 19 anos e meio e fiz muita coisa legal que deu muito orgulho. Entreguei muito do que eles esperavam, e eles me deram todas as condições ao longo desses anos. Só posso estar orgulhoso", disse o narrador.