Rodrygo (E) em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 22/06/2024 19:30 | Atualizado 22/06/2024 19:35

Rio - A camisa 10 da seleção brasileira é uma das mais pesadas da história do futebol. O atacante Rodrygo, do Real Madrid, terá a missão de utilizá-la na Copa América de 2024. Sem Neymar, que não foi convocado por conta de uma grave lesão no joelho, o número ficou sob responsabilidade de um novo dono. O jogador, no entanto, não teme a pressão e garante estar preparado.

"É uma honra estar vestindo a 10, acho que é a camisa mais pesada da história do futebol. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande para mim e eu assumo essa responsabilidade, mas o nosso papo sempre dentro do vestiário é que aqui a gente vai dividir as responsabilidades. A gente não vai deixar só com um ou dois jogadores, todo mundo vai assumir seu papel pro grupo ser cada vez mais forte", disse.



O Brasil estreia na Copa América contra a Costa Rica, na próxima segunda-feira, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia, pelo Grupo D. Colômbia e Paraguai, que se enfrentam no mesmo dia, às 19h, em Houston, no Texas, completam o chave. A seleção brasileira busca o décimo título da competição (o último foi em 2019, no Maracanã).

"Acho que só assim a gente vai poder chegar no nosso objetivo. É uma honra, é um prazer para mim vestir essa camisa. Sei da minha responsabilidade, sei que cada dia eu tenho que estar melhor. Sei que os olhos do mundo inteiro vão estar em mim ali com aquela camiseta, então estou preparado para seguir fazendo as coisas bem para responder à altura do que esperam", completou.