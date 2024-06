Fernando Diniz tem a permanência ameaçada no Fluminense - Marcelo Gonçalves/ Fluminense

Publicado 23/06/2024 21:46

futuro do técnico Fernando Diniz deve ser definido nesta segunda-feira (24). O treinador teve uma reunião de aproximadamente duas horas com o presidente Mário Bittencourt, o diretor de futebol Paulo Angioni e o diretor de planejamento Fred após Rio - O. O treinador teve uma reunião de aproximadamente duas horas com o presidente Mário Bittencourt, o diretor de futebol Paulo Angioni e o diretor de planejamento Fred após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo , neste domingo (23), no Maracanã, pela 11ª rodada, mas a demissão não foi um tema debatido.

Segundo o "ge", a reunião após o clássico não abordou a demissão ou permanência do treinador. É comum no Fluminense não tomar nenhuma decisão após as partidas. A reunião nesta segunda-feira (24) entre a diretoria e o treinador vai definir o futuro. A situação já estava sendo avaliada jogo a jogo desde a derrota de virada para o Atlético-GO, no Maracanã, mas internamente existia a esperança pela reação.

Existe uma cobrança interna por melhora no desempenho e resultado. Após o jogo contra o Cruzeiro, houve uma esperança após o time apresentar uma evolução, mas a atuação no clássico contra o Flamengo não agradou. A diretoria tenta identificar o motivo da crise, que gerou uma queda de rendimento e afetou a relação no vestiário.

. O Fluminense é o lanterna do Brasileirão com apenas seis pontos conquistados e tem a sua pior campanha na história dos pontos corridos após 11 rodadas. Após a partida, no entanto, o técnico Fernando Diniz minimizou a pressão e afirmou que não teme a demissão

Com a derrota, o Fluminense segue afundado na lanterna com apenas seis pontos e não dá qualquer sinal de reação. O Tricolor volta a campo contra o Vitória, na próxima quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. O técnico Fernando Diniz está suspenso após ser expulso contra o Flamengo.