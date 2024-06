Martinelli lamentou a derrota e a situação delicada do Fluminense no Brasileirão - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Martinelli lamentou a derrota e a situação delicada do Fluminense no BrasileirãoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/06/2024 18:47

Rio - O Fluminense parece não encontrar uma solução para sair do fundo do poço. Com mais uma atuação ruim, o Tricolor sofreu a quarta derrota consecutiva no Brasileirão após ser superado pelo Flamengo por 1 a 0 , neste domingo (23), no Maracanã, pela 12ª rodada. Após a partida, o meia Martinelli lamentou a situação no campeonato.

"Não tem muito o que explicar não (a lanterna no Brasileirão). Temos que trabalhar. Sabemos que é difícil, mas temos que lutar, temos um time forte. Agora é falar pouco e jogar mais", disse Martinelli após o clássico no Maracanã.

O Fluminense entrou em campo com mudanças na escalação, mas não mudou a postura. O Tricolor forçou as saídas curtas sob pressão, perdeu muitas bolas e gerou oportunidades para o Flamengo, que por sorte não aproveitou. A derrota veio somente aos 40 do segundo tempo, quando Pedro converteu pênalti sofrido por Bruno Henrique.

Com a derrota, o Fluminense segue afundado na lanterna com apenas seis pontos e não dá qualquer sinal de reação. O Tricolor volta a campo contra o Vitória, na próxima quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.