Torcedores do Fluminense protestaram em frente a sede das Laranjeiras após a derrota para o Flamengo - Reprodução

Torcedores do Fluminense protestaram em frente a sede das Laranjeiras após a derrota para o FlamengoReprodução

Publicado 23/06/2024 22:07

torcedores protestaram em frente a sede das Laranjeiras. Rio - A derrota no clássico para o Flamengo por 1 a 0 , neste domingo (23), no Maracanã, agravou a crise no Fluminense. O Tricolor se afundou na lanterna do Brasileirão com apenas seis pontos conquistados em 11 rodadas, e colocou em risco a permanência do técnico Fernando Diniz. Após o Fla-Flu,

Em vídeo que circula nas redes sociais, torcedores indignados com a quarta derrota consecutiva soltaram morteiros em frente a sede do Fluminense, nas Laranjeiras. O Tricolor não vence há oito rodadas e amarga a última colocação no Brasileirão.

Com a derrota, o Fluminense segue afundado na lanterna com apenas seis pontos e não dá qualquer sinal de reação. O Tricolor volta a campo contra o Vitória, na próxima quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.