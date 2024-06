Renato Augusto reclamou da insistência do Fluminense em jogadas sem eficiência - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 23/06/2024 19:30

Rio - O Fluminense não vive uma boa fase e parece não encontrar uma solução para sair da lanterna do Brasileirão. O Tricolor foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 , neste domingo (23), no Maracanã, pela 11ª rodada, e alcançou o quarto revés consecutivo no campeonato. O meia Renato Augusto lamentou a falta de repertório na saída de bola e pediu mais variação entre passes curtos e longos.

"De vez em quando devemos trocar (o passe curto) pela bola longa. Temos que saber que de vez em quando temos que jogar com a bola direta", disse o meia, que foi titular no clássico.

O Fluminense foi dominado pelo Flamengo. Apesar do controle da posse de bola, o Tricolor saiu poucas vezes do campo de defesa e demorou 66 minutos para finalizar contra a meta rubro-negra. Entretanto, a derrota veio somente aos 40 do segundo tempo após Pedro converter pênalti sofrido por Bruno Henrique.

Com a derrota, o Fluminense segue afundado na lanterna com apenas seis pontos e não dá qualquer sinal de reação. O Tricolor volta a campo contra o Vitória, na próxima quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.