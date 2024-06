Lucumí marcou dois gols pela equipe sub-20 do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Lucumí marcou dois gols pela equipe sub-20 do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/06/2024 13:59 | Atualizado 22/06/2024 14:00

Rio - O Fluminense deverá ter novidades para o clássico com o Flamengo, que acontece no domingo (23), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. O colombiano Jan Lucumí, que estava jogando com o sub-20, voltou a treinar com os profissionais e pode ser relacionado para a partida. A informação é do jornalista Victor Lessa.

O jogador fez três partidas pela equipe sub-20 do Fluminense, e vinha se destacando. Em seu primeiro jogo, anotou dois gols na vitória em cima do Sampaio Corrêa, pelo Carioca da categoria. Na última terça (18), participou do tento marcado por Arthur, no triunfo, por 1 a 0, sobre o Flamengo, pelo Brasileirão.



Lucumí foi anunciado pelo Tricolor no início de fevereiro, mas recebeu poucas oportunidades com o técnico Fernando Diniz até o momento. O atacante disputou apenas dois jogos com a camisa do time das Laranjeiras.

Ele chegou por empréstimo com opção de compra junto ao Boca Juniors de Cali, da Colômbia. Lucumí acumula convocações para as seleções de base e é considerado uma das grandes joias do futebol colombiano.