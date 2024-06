Rivellino é um dos maiores ídolos da história do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Publicado 21/06/2024 15:27

Rio - Ídolo do Fluminense , Rivellino demonstrou preocupação com a atual fase do clube carioca. O ex-meia ainda criticou o futebol praticado pelo Tricolor, que atualmente está na lanterna do Campeonato Brasileiro.

"O Fluminense está pior ainda (que o Corinthians, onde também é ídolo) se você for analisar. É um time pronto e que vem há dois anos com o Diniz na maneira de jogar. Hoje, parece que ninguém consegue jogar mais no Fluminense. Está incrível, está ruim (o futebol) e a situação é difícil", disse Rivellino ao programa "Cartão Verde", da TV Cultura.



Rivellino marcou seu nome na história do clube das Laranjeiras. Ele era o principal nome da Máquina Tricolor, equipe histórica do Fluminense nos anos 70, sendo bicampeão carioca em 1975 e 1976. Fez 158 jogos e marcou 57 gols.

Na temporada, o Fluminense ainda não engrenou. Mesmo sendo campeão da Recopa Sul-Americana, em fevereiro deste ano, a equipe comandada por Fernando Diniz tem dificuldades em repetir o bom futebol que levou à conquista da Libertadores, em 2023.



No domingo (23), às 16h, no Maracanã, enfrenta o Flamengo, pelo Brasileirão. É a chance do Tricolor de mostrar que ainda existe uma luz no fim do túnel para afastar a má fase do clube.