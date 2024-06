Fluminense terá sequência de jogos no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 21/06/2024 08:45 | Atualizado 21/06/2024 08:48

O Fluminense voltou a terminar uma rodada na lanterna pela primeira vez desde 2009. Rio - Após a derrota diante do Cruzeiro , o Tricolor completou sete partidas sem vitória no Brasileirão e se afundou na última posição do campeonato. Entretanto, uma sequência de jogos decisivos pode ser determinante para o futuro do técnico Fernando Diniz e da equipe no campeonato.

Dos próximos quatro jogos do Fluminense, três serão no Maracanã. O primeiro será contra o Flamengo, no próximo domingo (23), às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão. Em seguida, o Tricolor terá dois confrontos diretos contra o Vitória, dia 27, no Maracanã, e diante do Grêmio, dia 30, fora de casa. Por fim, o Time de Guerreiros retorna para casa para enfrentar o Internacional.

Além disso, na reta final do primeiro turno o Fluminense ainda terá outros confrontos diretos contra o Fortaleza, Criciúma e Cuiabá, fora de casa. Para sobreviver a esta sequência, no entanto, o Tricolor terá que encerrar o jejum de vitórias como visitante . A última vitória longe do Rio de Janeiro aconteceu em novembro do ano passado, contra o Santos.