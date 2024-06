Fluminense perdeu para o Cruzeiro e se complicou no Brasileirão - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 20/06/2024 13:42

derrota do clube para o Cruzeiro, na última quarta-feira (19), no Mineirão. Na súmula do jogo, ele relatou ter sido chamado de "safado" e "filho da p..." pelo dirigente tricolor. Rio - O árbitro Matheus Delgado Candançan (CBF-SP) afirmou ter recebido ofensas por parte do vice-presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, após aNa súmula do jogo, ele

“Enquanto nos dirigíamos para o vestiário, fomos abordados na área mista pela sr. Mattheus Reis e Montenegro, vice-presidente do Fluminense Football Club, que proferiu as seguintes palavras em nossa direção: ‘Você acabou com o jogo no primeiro tempo, seu safado filho da p***, só dá pênalti para um lado”, escreveu o árbitro.

pênalti que resultou no primeiro gol do Cruzeiro, marcado com o auxílio do VAR. No entendimento da equipe, Thiago Santos estava com o braço colado ao corpo e o lance foi normal. Em coletiva, o técnico Fernando Diniz afirmou que a arbitragem interferiu diretamente no resultado. A irritação do Fluminense é por conta do, marcado com o auxílio do VAR. No entendimento da equipe, Thiago Santos estava com o braço colado ao corpo e o lance foi normal. Em coletiva, o técnico