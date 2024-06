Fluminense reclamou de pênalti marcado a favor do Cruzeiro - Reprodução / CBF

Publicado 20/06/2024 10:08

Rio - A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou o áudio do VAR na derrota do Fluminense diante do Cruzeiro por 2 a 0 , nesta quarta-feira (19), no Mineirão, pela 10ª rodada do Brasileirão. O técnico Fernando Diniz reclamou da atuação do árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) e da assistente de vídeo Daiane Muniz (Fifa/SP) após a partida.

"A equipe conseguiu produzir, poderia ter ganho o jogo, mas perdeu. Teve um pênalti que, na minha opinião, foi inexistente. O árbitro teve interferência direta na partida", disse Fernando Diniz.

O Fluminense contestou dois lances. O primeiro foi o pênalti marcado a favor do Cruzeiro no primeiro tempo. Na análise da assistente Daiane Muniz (Fifa/SP), Thiago Santos ampliou o espaço corporal e o braço não estava em posição natural. Os tricolores, no entanto, alegam que o defensor estava com o braço no corpo e em movimento natural.

"O braço amplia o espaço corporal. Ele (Thiago Santos) está em ação de bloqueio. Esse braço não está em posição natural e ele bloqueia a passagem da bola", disse a assistente de vídeo.

Outro lance contestado pelo Fluminense é um possível pênalti não marcado no segundo tempo. Keno recebeu a bola pela ponta esquerda, driblou o marcado, foi à linha de fundo e cruzou. A bola desviou no pé do adversário e, em seguida, na mão. O árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) e a assistente de vídeo Daiane Muniz (Fifa/SP) não interpretaram como pênalti.

"A bola muda drasticamente a direção (após o desvio no pé). O defensor está vindo recolhendo o braço, com ele pra trás e pra baixo. Ação justificável. A bola muda completamente de direção, ela estava indo em direção a meta e quando pega na mão do defensor muda e vai para fora da área (linha de fundo)", disse Daiane Muniz.