Fernando Diniz está pressionado no comando do Fluminense

"O pior é que não tem nem um sinal de melhora, jogadores sem garra, jogadas previsíveis e erros bizarros, dá raiva de assistir. Temos duas opções: arriscar e tirar o Diniz ou ele reconhecer os erros e buscar mudanças. Ninguém aguenta mais esse estilo de jogo, nem a torcida e nem os próprios jogadores", disse um torcedor.

"O Fluminense acabou e se não demitir o Diniz, nós vamos cair. Um monte de jogador sendo escalado pelo nome". Alguns pediram para o auxiliar Marcão comandar o time no clássico contra o Flamengo deste domingo (23).

Muitos tricolores lembram do respeito pelo técnico, campeão da Libertadores em 2023, mas afirmam que ciclos precisam ser encerrados. "Eu tenho o maior respeito do mundo pelo Diniz e por toda a comissão técnica, mas parece que suas ideias chegaram no teto. Talvez seja o momento de oxigenar o time com novas ideias. Mario, por favor, abra possibilidade de contratarmos um técnico estrangeiro", implorou um internauta.

"Diniz, obrigado pela Libertadores, mas não dá mais. Ninguém pode ser intocável, ninguém é maior que o clube", alertou um torcedor, que foi apoiado por outras pessoas. "Nem os jogadores querem mais jogar! Que caos! Alguém tira esse time do meu time, pelo amor de Deus!".

Não foi apenas nas redes sociais que tricolores se manifestaram. Após o fim da partida contra o Cruzeiro, a torcida do Fluminense presente no Mineirão levantou faixas com as frases "Respeitem o FFC (Fluminense Football Club)", "Fora Diniz" e "2023 acabou".

Coletiva

Na entrevista coletiva após a derrota para o Cruzeiro, Diniz elogiou o desempenho do time . "A equipe jogou bem aqui diante o Cruzeiro, a gente jogou bem dentro das nossas características, time todo mexido, com muitos jogadores fora. A equipe conseguiu produzir, poderia ter ganhado o jogo, como poderia ter perdido, e de fato perdeu", disse. Ele também afirmou que houve interferência direta da arbitragem na partida.

Alguns torcedores criticaram o posicionamento do treinador ao explicar a sua visão sobre o jogo. "Ouvir o Diniz falar na coletiva é inacreditável. Ele deve viver em um mundo diferente, não é possível", ironizou um tricolor.