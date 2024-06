Lance do jogo entre Cruzeiro e Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 19/06/2024 23:28

Belo Horizonte - Na noite desta quarta-feira, 19, o Fluminense perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 no Mineirão, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. William fez os dois gols do jogo. Com o resultado, o Tricolor segue com seis pontos e entrou na lanterna da competição, já que leva a pior em relação ao Vitória nos critérios de desempate.

O Flu chegou para a partida cheio de desfalques . Ganso, Felipe Melo e Guga estavam suspensos. Manoel, Samuel Xavier, Isaac e Marcelo não viajaram por lesões. Jhon Arias, por sua vez, está com a seleção colombiana. Já André, que treina com o elenco, não foi liberado para entrar em campo. Para completar, Marquinhos sentiu e precisou ser substituído no primeiro tempo

A equipe do técnico Fernando Diniz volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Flamengo no Maracanã. O clássico é válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

O jogo

O Fluminense começou bem e levou perigo em chutes de Lima e Marquinhos com menos de dois minutos de partida. O início parecia animador, mas o Tricolor não conseguiu manter o ritmo.

A equipe carioca rapidamente caiu de produção e viu o Cruzeiro assumir o controle do jogo. Melhor em campo, a Raposa chegou ao gol na reta final do primeiro tempo.

Após revisão no monitor do VAR, o árbitro assinalou pênalti por toque do braço de Thiago Santos na bola. William foi para a cobrança e converteu aos 41 minutos. Fabio acertou o canto e chegou a tocar na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

Na etapa complementar, Diniz promoveu a entrada de Gabriel Pires na vaga de Thiago Santos para tornar o Flu mais ofensivo. O Tricolor, de fato, teve certa melhora em comparação ao primeiro tempo.

Nesse cenário, Germán Cano e Terans passaram perto de balançar as redes, mas pararam no goleiro Anderson, que fez grandes defesas. Estas foram, praticamente, as únicas boas chances.

O Fluminense não conseguiu furar a defesa do Cruzeiro e, no último lance, sofreu o segundo gol. William puxou contra-ataque, deu uma caneta em Martinelli, invadiu a área e acertou um chutaço para balançar as redes.

Ficha técnica



Cruzeiro x Fluminense

Data e hora: 19/6/2024, às 21h30

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Cartões amarelos: Matheus Pereira, Filipe Machado e Robert (CRU) / Diogo Barbosa, Thiago Santos e Fernando Diniz (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: William (1-0) (41'/2ºT) / William (2-0) (48'/2ºT)

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Silva (Villalba), Filipe Machado (Vitinho) e Ramiro; Gabriel Veron (Arthur Gomes), Robert (Japa) e Matheus Pereira.

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Marquinhos (Calegari), Antonio Carlos, Thiago Santos (Gabriel Pires) e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Renato Augusto (Terans); Douglas Costa (Keno), John Kennedy e Germán Cano (Kauã Elias).