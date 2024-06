Relacionados para Fluminense e Cruzeiro - Divulgação / Fluminense

Relacionados para Fluminense e CruzeiroDivulgação / Fluminense

Publicado 19/06/2024 14:34

Rio - O Fluminense poderá contar com a presença do goleiro Fábio e do atacante Keno na partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores foram relacionados por Fernando Diniz para o confronto.

Havia uma dúvida sobre o aproveitamento dos jogadores já que Fábio se sentiu mal durante uma atividade do Fluminense e Keno sofreu uma pancada no mesmo treino. A titularidade do atacante é incerta e a do goleiro é provável.



A escalação do Tricolor é uma verdadeira incógnita. O Flu tem oito desfalques para o confronto. Ganso, Felipe Melo e Guga estão suspensos. Manoel, Samuel Xavier, Isaac e Marcelo não viajaram por lesões. Jhon Arias está servindo a seleção colombiana e André, que treina com o elenco, não foi liberado para entrar em campo.



Em penúltimo lugar no Brasileirão, o Fluminense defende uma invencibilidade de cinco anos contra o Cruzeiro. Uma vitória em Belo Horizonte é importante para melhorar a situação na tabela e também para aliviar a pressão sobre Fernando Diniz.