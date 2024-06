Keno é dúvida para jogo com o Cruzeiro - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/06/2024 18:59 | Atualizado 18/06/2024 20:34

Rio - O Fluminense ganhou desfalques de última hora para a partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Samuel Xavier, Marcelo e Manoel não viajaram para Belo Horizonte e estão fora do duelo.

Outro que pode ser baixa é Fábio. O goleiro sentiu um mal-estar antes da viagem para Belo Horizonte e acabou ficando no Rio. Caso melhore, ele embarcará para a capital mineira na manhã desta quarta.

Quem também não tem presença confirmada é Keno, que aparece como dúvida. O mais provável é que não enfrente a Raposa.

Além de todos esses problemas, Diniz também não contará com os suspensos Guga, Felipe Melo e Ganso, além de André, que segue lesionado, e Jhon Arias, que está com a seleção colombiana.

Cano manca em embarque

Germán Cano é mais um que vem sendo observado de perto. O camisa 14 foi visto mancando no embarca para Belo Horizonte, já que enfrenta dores no joelho por conta de uma entorse sofrida em março. Mesmo assim, formará dupla de ataque com John Kennedy.

O provável time do Fluminense para enfrentar o Cruzeiro tem Fábio; Marquinhos, Marlon, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Martinelli, Alexsander, Lima, Renato Augusto; Cano e John Kennedy (Douglas Costa).

Sem vencer há seis rodadas no Brasileirão, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento com a derrota para o Atlético-GO e caiu para o penúltimo lugar com os resultados. O Tricolor soma apenas seis pontos no Brasileirão.