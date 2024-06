Sistema defensivo do Fluminense vive péssima fase - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 18/06/2024 10:17 | Atualizado 18/06/2024 10:22

Rio - Um dos principais problemas do Fluminense na temporada, o setor defensivo tem levado o Tricolor a ter uma média de gols sofridos pior que suas últimas temporadas. Desde 2017, o clube carioca não tem sua defesa tão vazada quanto neste ano.

Atualmente, o Fluminense sofreu 35 gols em 32 partidas. A média é de 1,09 gol por jogo. De 2023 a 2018, a pior média de gols sofridos que o Tricolor teve foi em 2021. Na ocasião, a equipe atuou em 69 jogos e sofreu 72 gols. Uma média de 1,04 gol por jogo.



A última vez que teve uma média pior que esse ano foi em 2017. Comandado por Abel Braga, o Fluminense atuou em 75 jogos naquele ano, tendo sofrido incríveis 97 gols. Uma média de 1,25 gol por partidas. Porém, naquela temporada, o Tricolor viveu sua segunda temporada recente com mais gols, tendo marcado 118 vezes, sendo superada apenas por 2022, quando sob o comando de Abel e Fernando Diniz a equipe fez 121 gols.

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense vive uma temporada bastante delicada. Com apenas seis pontos, o Tricolor está na penúltima colocação no Brasileiro. O clube carioca só não é o lanterna porque está na frente do Vitória nos critérios de desempate.