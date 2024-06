Felipe Melo vem atuando pelo Fluminense no sacrifício - Lucas Merçon / Fluminense FC

Felipe Melo vem atuando pelo Fluminense no sacrifício Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 17/06/2024 17:54

derrota por 2 a 1 do Fluminense para o Atlético-GO, Felipe Melo vem atuando no sacrifício nos últimos jogos do Tricolor. Segundo o "ge", além das já tradicionais dores no joelho, o zagueiro também está lutando contra um problema na panturrilha esquerda desde o jogo contra o Juventude. Rio - Personagem polêmico na, Felipe Melo vem atuando no sacrifício nos últimos jogos do Tricolor. Segundo o "ge", além das já tradicionais dores no joelho, o zagueiro tambémdesde o jogo contra o Juventude.

A decisão de estar em campo, mesmo com dores, partiu de Felipe. O camisa 30 é o capitão do time e não quis ficar fora no momento turbulento enfrentado pela equipe.

A situação foi o motivo que levou Fernando Diniz a poupar o jogador no clássico com o Botafogo. O entendimento do clube era que o gramado sintético do Nilton Santos poderia agravar as dores do jogador.