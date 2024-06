Fluminense teve péssimo início de Brasileirão, com aproveitamento de 22% - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 17/06/2024 14:19

com 51,5%. O número, levantado pelo Departamento de Matemática da UFMG, é superior até mesmo ao Vitória (47,4%), último colocado com os mesmos seis pontos que o Tricolor, mas com saldo de gols pior (-7 contra -6). Fluminense caiu para o penúltimo lugar após a nona rodada do Brasileirão e, sem vencer há seis jogos, é o clube com maior risco de rebaixamento,. O número, levantado pelo Departamento de Matemática da UFMG, é superior até mesmo ao Vitória (47,4%), último colocado com os mesmos seis pontos que o Tricolor, mas com saldo de gols pior (-7 contra -6).

Obviamente o campeonato ainda está no início e há ainda 27 rodadas por jogar, mas o péssimo início do time de Fernando Diniz liga o sinal de alerta, não apenas pela falta de resultados, mas também pelas péssimas atuações.



Além disso, o Fluminense já possui cinco partidas como mandante, com apenas seis pontos conquistados, sendo a única vitória no clássico com o Vasco. Com 40% de aproveitamento e sem conseguir vencer adversários de fora do Rio, o Tricolor é o pior visitante, com quatro derrotas em quatro jogos, apenas dois gols marcados e oito sofridos.



Vasco também tem risco alto



Outro carioca em situação delicada é o Vasco, que é o quarto clube com maior risco de rebaixamento no momento: 43%. Apesar de estar fora do Z-4 na tabela, o Cruz-Maltino, com sete pontos em 15º lugar e o segundo pior visitante (não pontuou, fez dois gols e sofreu sete), tem dois jogos a mais que Grêmio e Criciúma.

E o Corinthians é outro grande com risco alto de queda, sendo o terceiro com a maior porcentagem: 43,5%.



Veja os 10 maiores riscos de rebaixamento no Brasileirão



1. Fluminense - 51,5%

2. Vitória - 47,4%

3. Corinthians - 43,5%

4. Vasco da Gama - 43,0%

5. Cuiabá - 40,9%

6. Grêmio - 36,0%

7. Atlético-GO - 33,1%

8. Criciúma - 30,1%

9. Juventude - 18,3%

10. Fortaleza - 17,3%