Felipe Melo, capitão, foi expulso após a derrota do Fluminense para o Atlético-GOMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 16/06/2024 16:08 | Atualizado 16/06/2024 16:09

Em publicação neste domingo (16), um dia após a vitória de virada pelo placar de 2 a 1 sobre o Fluminense, o Atlético-GO fez duras críticas ao zagueiro Felipe Melo, que agrediu o assessor de imprensa do clube goiano, Álvaro de Castro, que comemorava o gol correndo à beira do gramado. O jogador acabou sendo expulso e será denunciado pela procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O Dragão, que republicou com comentário um vídeo da comemoração do gol da vitória, chamou Felipe Melo de "grande covarde", "desumano" e "antidesportista". Álvaro ainda afirmou que foi ameaçado e agredido por funcionários do Fluminense nas dependências do Maracanã.

A nota do Atlético-GO:

"Não houve sequer uma "invasão" de campo. O retorno após a gravação é feito próximo a linha. Não houve olhar, não houve filmagem, não houve absolutamente nada direcionado ao banco do Fluminense. Na ponta da área técnica, quase na área de entrevistas, houve uma agressão covarde. Apenas isso aconteceu, a agressão de um grande covarde.



Haviam inúmeras câmeras do sportv no local e nenhuma capta "provocação" ou algo do tipo. Uma agressão pelas costas por conta de um "pulinho" no centro do campo é covardia, e foi isso o que aconteceu.



Pouco importa as taças que levantou na carreira, vai continuar sendo para sempre desumano e antidesportista.



Legitimar a violência é crime!", disse o Dragão.