Fernando Diniz, técnico do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 16/06/2024 00:13

Rio - Em má fase e chegando ao sexto jogo sem saber o que é vencer no Brasileirão, o Fluminense perdeu de virada para o Atlético-GO dentro do Maracanã por 2 a 1 e vive clima conturbado com a torcida. Após a partida, neste sábado (15), pela nona rodada, o técnico Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva e afirmou que procura alternativas para melhorar o cenário.

"Não é uma pergunta fácil de ser respondida. Precisamos melhorar muita coisa. Trabalhamos muito, acredito muito nos jogadores para sairmos dessa situação péssima no Brasileirão. É trabalhar para encontrar soluções", iniciou.

O Fluminense deixou o gramado sob vaias e gritos de "time sem vergonha" - que também foram ouvidos mesmo quando a equipe vencia por 1 a 0 com gol de Ganso. Para Diniz, além dos problemas defensivos, o time pecou muito em seu principal ponto: a criação.

"A gente fez uma partida abaixo na criação. Estava seguro defensivamente. A gente não tinha sofrido nada no primeiro tempo. O principal motivo é a queda de confiança que o time tem pelos resultados adversos. Todo mundo querendo acertar e a gente errando tecnicamente muita coisa que o time não costuma errar."

Ponto alto do time desde 2022 e que marcou a campanha do título da Libertadores em 2023, o estilo de jogo paciente e desde a fase inicial do gramado irritou torcedores. Diversas vezes ao longo do jogo, quando o Fluminense era pressionado na saída de bola e errava, vaias eram ouvidas - os erros também marcaram a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, uma rodada atrás.

Para Fernando Diniz, quaisquer cobranças dos tricolores são válidas. Na visão do treinador, o futebol abaixo do esperado o frustra pois gostaria de presentear com mais.

"Se a torcida me xingar e vaiar o time do início ao fim, ela está certa. Nós não temos entregado o que eles merecem. A torcida do Fluminense precisa de mais. Tenho uma frustração em não entregar o que eles merecem. Eu tenho um carinho enorme por eles e sei o que precisa. Sei o que estou fazendo. O nosso jeito de jogar está sendo questionado porque estamos com resultados ruins. Está na hora de mudar? Desde que comecei a minha carreira em 2009, essa é a pergunta que eu mais ouvi", destacou.

Com o resultado, o Fluminense, que tem apenas uma vitória em nove jogos do Brasileirão, fica na zona de rebaixamento. O próximo compromisso será na quarta-feira (19), contra o Cruzeiro, fora de casa.