Atlético-GO vem sendo "pedra no sapato" do Fluminense nos últimos anos

Publicado 15/06/2024 09:20





A última vez que o clube das Laranjeiras derrotou o Dragão foi em 2020, em partida válida pela ida da terceira fase da Copa do Brasil daquele ano, onde veio a ser eliminado na volta. Desde então, ambos se enfrentaram em mais seis ocasiões, com o Flu saindo derrotado cinco vezes, além de um empate. Rio - O Fluminense enfrenta o Atlético-GO neste sábado (14), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão. Em má fase, a equipe comandada por Fernando Diniz não vence há cinco jogos e precisa triunfar para se afastar da zona do rebaixamento. O adversário desta noite, no entanto, vem sendo uma "pedra no sapato" do Tricolor nos últimos anos.A última vez que o clube das Laranjeiras derrotou o Dragão foi em 2020, em partida válida pela ida da terceira fase da Copa do Brasil daquele ano, onde veio a ser eliminado na volta. Desde então, ambos se enfrentaram em mais seis ocasiões, com o Flu saindo derrotado cinco vezes, além de um empate.

Em 16º na tabela do Brasileirão, o Fluminense possui a segunda pior defesa do campeonato. Em oito jogos disputados, é o segundo pior início do Tricolor no torneio, desde que começou a ser disputado no formato de pontos corridos.



Confira os últimos jogos entre Fluminense e Atlético-GO

Atlético-GO 3 x 1 Fluminense - Copa do Brasil 2020

Atlético-GO 2 x 1 Fluminense - Brasileirão 2020

Atlético-GO 1 x 0 Fluminense - Brasileirão 2021

Fluminense 0 x 0 Atlético-GO - Brasileirão 2021

Fluminense 0 x 2 Atlético-GO - Brasileirão 2022

Atlético-GO 3 x 2 Fluminense - Brasileirão 2022