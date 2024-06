Jader Quiñones - Divulgação / Colômbia

Publicado 13/06/2024 13:45

Rio - O meia Jader Quiñones, de 23 anos, admitiu que existe a possibilidade de trocar o América de Cali pelo Fluminense. Questionado sobre os rumores de interesse do clube carioca em sua contratação, o colombiano admitiu, mas desconversou sobre o futuro.

"Não são rumores falsos, eles existe. Porém, não estou preocupado com eles, meu foco é trabalhar e ajudar o América que é o meu clube, no momento", afirmou em entrevista à uma Web TV do clube colombiano.



Revelado pelo Universitário Popayán, Quiñones defende o América de Cali desde o ano passado. No total, o jovem atuou em 40 jogos, com três gols e quatro assistências pelo clube colombiano.



O jogador é apontado como uma das possibilidades do Fluminense, caso Jhon Arias seja negociado com o futebol europeu. O ídolo tricolor, que é titular da seleção colombiana, tem contrato até o fim de 2026.