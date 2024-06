Fernando Diniz vive momento ruim no Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 13/06/2024 07:50 | Atualizado 13/06/2024 08:24

Rio - Em baixa na temporada, o Fluminense tem 2023 como parâmetro de bom momento e ao olhar para o ano passado vê a diferença, além do rendimento no campo, também nos números. Contando as partidas em que foi comandado por Fernando Diniz, o Tricolor tem apenas metade das vitórias que obteve até esse período na temporada passada.

É verdade que o Fluminense atuou menos jogos com Diniz neste ano. Até o momento foram 26 partidas, com dez vitórias, oito empate e oito derrotas. No ano passado, o Tricolor já havia atuado em 34 jogos até o dia 13 de junho.



Na ocasião, o clube das Laranjeiras tinha 20 vitórias, quatro empates e dez derrotas. O ponto de similaridade é que neste período do ano passado, o Fluminense viveu seu momento mais delicado com direito a quatro derrotas seguidas, porém, era uma fase de oscilação em um ano que vinha sendo muito positivo, algo que não ocorre em 2024.



Uma olha semelhança que pode ser encontrada é que o Fluminense levantou uma taça no primeiro semestre dos dois anos. Em 2023, conquistou o bicampeonato Carioca e na atual temporada se sagrou campeão da Recopa Sul-Americana.