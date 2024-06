Marlon em ação pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 14/06/2024 12:51 | Atualizado 14/06/2024 12:51

Fluminense manifestou o interesse de estender o empréstimo de Marlon junto ao Shakthar Donetsk, da Ucrânia. O zagueiro de 28 anos tem contrato com o Tricolor até o fim de junho, e, com isso, o clube já conversa com o time ucraniano para estender esse vínculo. As informações foram inicialmente dadas pelo "ge". Rio - Omanifestou o interesse de estender o empréstimo de Marlon junto ao Shakthar Donetsk, da Ucrânia. O zagueiro de 28 anos tem contrato com o Tricolor até o fim de junho, e, com isso, o clube já conversa com o time ucraniano para estender esse vínculo. As informações foram inicialmente dadas pelo "ge".

Tanto o Fluminense quanto Marlon têm o desejo da renovação de contrato. O Tricolor, entretanto, depende da liberação do Shakthar para prosseguir com a negociação. A tendência é que novas reuniões devam acontecer até o fim do mês.

ou que a entidade aumente a cláusula de guerra por mais um ano. Marlon tem contrato com o Shakthar até 2026. Devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, o zagueiro foi liberado pela Fifa para atuar em outros clubes de fora do país. Para permanecer no Fluminense, o defensor precisa, ou de uma liberação do próprio clube ucraniano,

Marlon chegou ao Fluminense em julho de 2023, e fez parte da campanha que culminou no primeiro título da Libertadores do clube. Em sua segunda passagem pelo Tricolor, o zagueiro acumula 28 partidas, sendo titular nos dois últimos jogos: no empate por 1 a 1 para o Juventude, e na derrota por 1 a 0 para o Botafogo.