André está perto de retorno aos gramados - Lucas Mercon/ Fluminense

Publicado 14/06/2024 08:44

Rio - Reintegrado aos treinamentos com seus companheiros, o volante André, de 22 anos, poderá voltar aos gramados na próxima semana. O jovem tem chance de ser relacionado por Fernando Diniz para enfrentar a o Cruzeiro, no Mineirão, na próxima quarta-feira.

André não atua desde o empate contra o Cerro Porteño no dia 25 de julho. Ele sofreu uma lesão ligamento colateral medial do joelho direito. No Brasileiro, o jovem entrou em campo em apenas três jogos: Bragantino, Vasco e Bahia.

Sem a presença do volante, o Fluminense, que já não vinha bem na temporada, perdeu bastante intensidade e força física no setor. O Tricolor não tem nenhum jogador com as características de André no elenco e atuou com Martinelli mais recuado ao lado de Lima ou Alexsander na ausência do camisa 7.



Apesar do retorno, a presença de André no restante da temporada é incerta. O volante recebe algumas sondagens do futebol europeu desde o ano passado, sua venda era considerada, inclusive, uma possibilidade de ser a maior da história do clube carioca.