Guga e Felipe Melo se envolveram em polêmicas na derrota do Fluminense para o Atlético-GOReprodução / Premiere

Publicado 16/06/2024 09:40 | Atualizado 16/06/2024 09:44

Os comportamentos de Guga e Felipe Melo durante a derrota do Fluminense sobre o Atlético-GO no último sábado (15) foram assunto nas redes sociais. Os dois jogadores tricolores foram alvos de inúmeras críticas por parte de torcedores do clube das Laranjeiras e de outras equipes. Rio -durante aforam assunto nas redes sociais. Os dois jogadores tricolores foram alvos de inúmeras críticas por parte de torcedores do clube das Laranjeiras e de outras equipes.

O principal alvo foi Felipe Melo. O zagueiro deu um empurrão em Álvaro de Castro, assessor de imprensa do Atlético-GO, após o segundo gol do Dragão. O capitão do Fluminense foi bastante cobrado por torcedores e jornalistas nas redes sociais, que relembraram outros episódios envolvendo o defensor e pediram uma punição severa ao atleta.

Felipe Melo não é folclórico, não é engraçado. Ele só tem um comportamento execrável mesmo. Hoje foi só mais um capítulo de uma carreira que é exemplo de como um profissional não deveria ser. pic.twitter.com/TMtLYCIkWE — Gabriel Simões (@gabmsimoes) June 16, 2024

Até quando o Felipe Melo vai ter comportamentos desse tipo? Empurrou o cara pelas costas, tipico de covarde mesmo.pic.twitter.com/NRQxAitmoN — Planeta do Flamengo (@fla_infos) June 16, 2024

Guga também foi alvo dediversas críticas. A mais viral foi a da apresentadora Camila Carelli, que, na abertura do programa "Troca de Passes", do "SporTV", afirmou que o lateral-direito tem muito mais com que se preocupar, como, por exemplo, o fato dele estar no banco de reservas.

"O Guga tem tanta coisa para estar preocupado. Por exemplo, por que que ele tava no banco? Por que ele não entra em campo? Um atacante faz a lateral direita e o Guga não entra em campo", disse a apresentadora.