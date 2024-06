Felipe Melo empurrou o Álvaro de Castro, assessor de imprensa do Atlético-GO - Reprodução / Premiere

Publicado 16/06/2024 09:24 | Atualizado 16/06/2024 09:34

foi empurrado por Felipe Melo durante a partida do último sábado (15), relatou que foi ameaçado e agredido por funcionários do Fluminense após o término do jogo. Rio - Álvaro de Castro, assessor de imprensa do Atlético-GO que, relatou que foi ameaçado e agredido por funcionários doapós o término do jogo.

O depoimento de Álvaro foi feito no grupo de imprensa do Atlético-GO, em um aplicativo de mensagens. O assessor revelou que funcionários o cercaram quando ele estava a caminho da delegacia para prestar depoimento.

"Oito funcionários do Fluminense me rodaram, fui agredido em outras partes do estádio. Quando estava esperando para ir para delegacia, alguns outros funcionários me cercaram. Frases como 'Aqui é o Maracanã' foram proferidas", relatou Álvaro.

Segundo o "ge", funcionários do Fluminense relataram que Álvaro teria ofendido funcionários do clube carioca desde o campo até o túnel que dá acesso aos gramados. Além de xingamentos, o assessor teria provocado o Tricolor com frases como “vocês sempre perdem para a gente”.

O Fluminense diz que em, nenhum momento, Álvaro foi ameaçado. O clube garantiu que o assessor de imprensa teve sua integridade física assegurada pelos seguranças, como acontece nos outros jogos.



Álvaro, inclusive, não participou da coletiva cedida por Jair Ventura, treinador do Atlético-GO, após o término da partida. O técnico chegou a questionar a ausência do assessor, mas a entrevista foi concedida sem a presença da imprensa.