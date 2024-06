Felipe Melo, do Fluminense, agredindo assessor de imprensa do Atlético-GO - Reprodução/sportv

Felipe Melo, do Fluminense, agredindo assessor de imprensa do Atlético-GOReprodução/sportv

Publicado 16/06/2024 13:43 | Atualizado 16/06/2024 13:44

O plano é enquadrar Felipe Melo no artigo 254-A, que prevê punição por agressão física. A pena do zagueiro pode ser entre quatro e 12 partidas.

Fluminense e Atlético-GO. Após o gol de Mateo Zuleta, que assegurou a vitória do "Dragão" sobre o Tricolor, o assessor do clube goiano passou em frente ao banco de reservas tricolor comemorando dando socos para o ar. Então, Felipe Melo saiu correndo e deu um empurrão no profissional, dando início a uma confusão. O zagueiro recebeu cartão vermelho. A polêmica aconteceu no último lance da partida entreApós o gol de Mateo Zuleta, que assegurou a vitória do "Dragão" sobre o Tricolor, o assessor do clube goiano passou em frente ao banco de reservas tricolor comemorando dando socos para o ar. Então, Felipe Melo saiu correndo e deu um empurrão no profissional, dando início a uma confusão. O zagueiro recebeu cartão vermelho.

Com a derrota, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 17ª colocação da competição, com seis pontos, mas pode cair ainda mais na tabela caso Vitória, Cuiabá ou Criciúma vençam na rodada.