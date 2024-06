Fernando Diniz está cada vez mais pressionado no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Fernando Diniz está cada vez mais pressionado no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 16/06/2024 17:01

Felipe Melo, expulso por Ganso, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Além deles, Guga foi punido com amarelo no banco de reservas. Em crise, o Fluminense mais uma vez não terá jogadores à disposição para a partida contra o Cruzeiro, quarta-feira (19), às 21h30, no Mineirão. Três jogadores estão suspensos, sendo dois titulares:, expulso por agredir o assessor do Atlético-GO , e, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Além deles,foi punido com amarelo no banco de reservas.

Leia mais: Procuradoria do STJD denunciará Felipe Melo por agressão

Martinelli, que estava suspenso e retorna para a próxima rodada. Na derrota por 2 a 1 , de virada, para o Atlético-GO, no sábado no Maracanã, o técnico Fernando Diniz não pôde contar com

André possa ser relacionado. O volante não joga desde 25 de abril, quando sofreu uma lesão ligamento colateral medial do joelho direito, no 0 a 0 com o Cerro Porteño.

Por sua vez, há a expectativa de que, quando sofreu uma lesão ligamento colateral medial do joelho direito, no 0 a 0 com o Cerro Porteño.

Sem Felipe Melo, Diniz deve escalar Manoel, que entrou em seu lugar e não foi bem. Outras opções são Antônio Carlos e Thiago Santos. Já para a vaga de Ganso, a tendência é que Renato Augusto seja o substituto.



Na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas seis pontos em nove rodadas, o Fluminense está há seis jogos sem vencer, com quatro derrotas e dois empates.