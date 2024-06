Fernando Diniz irá permanecer no comando do Flu - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 17/06/2024 09:22 | Atualizado 17/06/2024 09:44

Rio - Após a derrota do Fluminense para o Atlético-GO, no Maracanã, dirigentes do clube carioca conversaram sobre a situação ruim do clube carioca e sacramentaram a continuidade do trabalho de Fernando Diniz no Tricolor. As informações são do jornalista Victor Lessa.

A diretoria continua confiando no trabalho do treinador, que tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025. A renovação de Diniz com o Tricolor foi anunciada no último dia 22 de maio, após a vitória do clube carioca sobre o Sampaio Correa, na Copa do Brasil.

Fernando Diniz comanda o Fluminense há mais de dois anos e vive seu momento mais delicado no comando do clube carioca. O Tricolor tem apenas seis pontos em nove partidas no Brasileiro e está na penúltima colocação do Brasileiro.



Diniz está em sua segunda passagem pelo clube das Laranjeiras. Ele voltou ao clube em 2022, e conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Carioca.