Cano - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 17/06/2024 10:00

Rio - Sem marcar há sete jogos, Germán Cano igualou a sua pior marca pelo Fluminense. Após balançar as redes 84 vezes em duas temporadas, sendo o destaque da campanha do título da Libertadores de 2023, o argentino não se encontrou neste ano e tenta evitar o pior jejum com a camisa tricolor. Para isso, reencontra um rival que traz boas recordações.

O último gol de Germán Cano pelo Fluminense foi no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, em Cariacica, no Espírito Santo, pelo Brasileirão. Desde então, foram 44 dias e sete jogos de jejum. Artilheiro do Brasil em 2022 e 2023, com 44 e 40 gols, respectivamente, o argentino marcou apenas cinco vezes neste ano. Contra o Atlético-GO, finalizou quatro vezes, mas não encerrou o jejum.

O próximo adversário do Fluminense traz boas recordações para Germán Cano. Com a camisa tricolor, são quatro jogos e três gols contra o Cruzeiro, além de quatro vitórias. Boas recordações tanto para o argentino, que busca evitar o pior jejum em sua passagem, quanto para o Tricolor, que tenta encerrar a sequência de seis partidas sem vitórias para aliviar a crise e sair da zona de rebaixamento.

Após a derrota de virada para o Atlético-GO, no Maracanã, o Fluminense caiu para o penúltimo lugar com apenas seis pontos no Brasileirão. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 10ª rodada do campeonato.