Fluminense de Fernando Diniz vive péssimo momento e está na zona de rebaixamento do BrasileirãoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 17/06/2024 15:43

perder em casa para o Atlético-GO e ocupar a penúltima posição do Brasileirão, o Fluminense pode ter uma equipe bastante modificada para enfrentar o Cruzeiro, na próxima quarta (19), às 21h30 (de Brasília), em Belo Horizonte. Sem poder contar com os suspensos Guga, Felipe Melo e Ganso, Fernando Diniz deve optar por mudar mais peças e fazer alterações também na parte tática. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge". Rio - Pressionado após, o Fluminense pode ter uma equipe bastante modificada para enfrentar o Cruzeiro, na próxima quarta (19), às 21h30 (de Brasília), em Belo Horizonte. Sem poder contar com os suspensos Guga, Felipe Melo e Ganso, Fernando Diniz deve. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge".

Com as ausências de Felipe Melo e Ganso, a tendência natural é que Thiago Santos e Renato Augusto ocupem, respectivamente, as vagas no time titular. Outras mudanças serão avaliadas por Diniz nos treinos que antecedem a partida.

Entre os titulares, o zagueiro Marlon e o atacante Keno são os que mais correm risco de ir para a reserva. Os dois tiveram atuações ruins contra o Atlético-GO, mas a decisão ainda não está tomada.