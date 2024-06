Festa da torcida do Fluminense no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Festa da torcida do Fluminense no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/06/2024 17:34

Rio - A Conmebol multou o Fluminense por uso de sinalizadores e bombas durante o duelo com o Cerro Porteño, no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América, no dia 16 de maio. A punição foi de 8 mil dólares (cerca de R$ 43 mil) devido a reincidência.

Segundo o delegado da partida, o Tricolor foi denunciado pelos seguintes acontecimentos:



. Aos 15 minutos, três sinalizadores foram acesos e uma bomba foi detonada na Tribuna Sul, onde se reúnem os torcedores do Fluminense;

. Aos 74 minutos, uma bomba explodiu na arquibancada Sul, ocupada pelos torcedores do Fluminense; .

. Aos 78 minutos, uma bomba foi detonada na arquibancada Sul, ocupada pelos torcedores do Fluminense;

. Aos 80 minutos, outra bomba é detonada na arquibancada Sul ocupada pelos torcedores do Fluminense.

Em campo, o Flu venceu por 2 a 1, com gols de Germán Cano e Paulo Henrique Ganso, e garantiu a primeira posição do Grupo A. O time comandado por Fernando Diniz avançou ao mata-mata de forma invicta e, agora, terá o Grêmio pela frente nas oitavas de final, nos dias 13 e 20 de agosto.